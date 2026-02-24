Форма поиска по сайту

24 февраля, 16:53

Политика

Путин заявил, что выборы в Госдуму должны пройти в соответствии с законом

Фото: kremlin.ru

Выборы в Госдуму в сентябре 2026 года должны пройти в строгом соответствии с законом. Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России.

По словам президента, особое внимание нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящего голосования. Он отметил важность того, чтобы выборы отразили подлинную и суверенную волю народа. Любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию должно быть исключено, указал Путин.

Вместе с тем российская сторона должна жестко реагировать на попытки подорвать и ослабить основы конституционного строя государства, отметил президент.

"Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции", – подчеркнул он.

Глава государства также напомнил, что актуальной задачей ФСБ остается борьба с экстремизмом. За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты, однако необходимо продолжать пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости, пытаясь расколоть российское общество, добавил он.

Выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания России 9-го созыва должны пройти 20 сентября. Они будут назначены в июне указом Путина. Срок полномочий избранных парламентариев будет действовать 5 лет, то есть до 2031 года.

