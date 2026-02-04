Выборы в Госдуму планируется провести 20 сентября

Фото: РИА Новости/Михай Караус

Выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ девятого созыва планируется провести 20 сентября этого года. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ в телеграм-канале.

В ЦИК напомнили, что выборы будут назначены в июне указом президента. Днем голосования становится третье воскресенье того месяца, когда истекает конституционный срок, на который избирали депутатов предыдущего созыва. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года.

Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

В этом году впервые выбирать депутатов Госдумы будут жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этих целей пересмотрели границы избирательных округов. В ДНР будет три одномандатных округа, в ЛНР – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года Мосгоризбирком на заседании утвердил новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК). Их членами стали представители всех парламентских и ряда непарламентских партий.

