Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 11:31

Политика

Выборы в Госдуму планируется провести 20 сентября

Фото: РИА Новости/Михай Караус

Выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ девятого созыва планируется провести 20 сентября этого года. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ в телеграм-канале.

В ЦИК напомнили, что выборы будут назначены в июне указом президента. Днем голосования становится третье воскресенье того месяца, когда истекает конституционный срок, на который избирали депутатов предыдущего созыва. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года.

Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

В этом году впервые выбирать депутатов Госдумы будут жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этих целей пересмотрели границы избирательных округов. В ДНР будет три одномандатных округа, в ЛНР – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года Мосгоризбирком на заседании утвердил новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК). Их членами стали представители всех парламентских и ряда непарламентских партий.

Читайте также


политика

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика