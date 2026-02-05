Зеленский заявил, что следующая встреча по Украине состоится в ближайшее время

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Следующая встреча с Россией на тему урегулирования конфликта на Украине состоится в ближайшее время, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге. Его слова приводит одно из украинских изданий.

Вместе с тем конкретных сроков политик не назвал.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби стартовал 4 февраля и продолжился 5-го числа. В ходе первой встречи российская, украинская и американская стороны сделали акцент на конкретных шагах и практических решениях.

СМИ писали, что повестка второй части переговоров затронула экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

Как заявлял спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, промежуточные итоги встреч свидетельствуют о прогрессе по поводу мирного соглашения. Однако, по его словам, помешать этому регулярно пытаются сторонники войны из Европы и Великобритании.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, говорил о позитивных результатах. Он отмечал, что первая встреча поспособствовала значительному сокращению количества спорных моментов в решении украинского кризиса.

