Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В переговорах с Украиной по поводу мирного соглашения есть прогресс. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Однако, отметил он, помешать этому прогрессу регулярно пытаются сторонники войны из Европы и Великобритании. При этом чем чаще они влезают в переговоры, тем больше заметны позитивные сдвиги.

Дмитриев подчеркнул, что помешать переговорам невозможно, хотя недружественные страны стараются это сделать.

Встреча с участием российской, американской и украинской делегаций стартовала в столице ОАЭ Абу-Даби в среду, 4 февраля, и продлилась в четверг, 5 февраля. Первая часть прошла с акцентом на конкретные шаги и практические решения.

Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, встреча поспособствовала значительному сокращению количества спорных моментов в решении украинского кризиса. Однако самыми сложными темами, по его мнению, остаются обсуждение территорий и гарантий безопасности для Киева.

Российскую сторону представляет начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а украинскую – секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров. США, в свою очередь, отправили спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

