05 февраля, 20:59

Транспорт

Аэропорт Шереметьево заключил договор на оснащение системой подавления БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Международный аэропорт Шереметьево заключил договор на установку системы обнаружения и подавления БПЛА. Об этом говорится в данных, размещенных на портале государственных закупок.

Система необходима, в частности, для повышения эффективности обнаружения и подавления беспилотников в зоне транспортной безопасности аэропорта и на подступах к ней на расстоянии до 3 тысяч метров.

Уточняется, что договор заключен с единственным участником закупки. Название компании не указано, но стоимость заказа составила 781,3 миллиона рублей. При этом свыше 700 миллионов рублей планируется потратить в 2026–2027 году.

Пункты договора должны быть исполнены до 2–28 февраля 2030 года.

Ранее в России испытали личное кинетическое орудие для уничтожения дронов "Изделие 545". Изобретение способно уничтожать дроны всех типов в радиусе 100–150 метров с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца.

Корпус выстреливается и поражает элементы связи БПЛА. Изделие находится на стадии научной разработки, при этом подобное орудие не будет дорогим в производстве и даст военнослужащим возможность защищаться от дронов.

