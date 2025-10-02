Кинетическое орудие "Изделие 545" против беспилотников прошло испытания в России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России испытали личное кинетическое орудие для уничтожения дронов "Изделие 545". Тесты проводились в рамках проекта "Новые русские технологии", сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

Изобретение способно уничтожать дроны всех типов в радиусе 100–150 метров с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца. Корпус изделия выстреливается и поражает элементы связи БПЛА.

"Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников – это наше ноу-хау, защищенное патентами",– подчеркнули производители.

Сейчас изделие находится на стадии научной разработки, при этом подобное орудие не будет дорогим в производстве и даст бойцам возможность защищаться от дронов.

Ранее стало известно, что российские специалисты разработали модульную систему специальных заграждений "Аурелия" для защиты от украинских безэкипажных катеров. Система состоит из модулей, длиной 10 метров и шириной 3 метра. Каждый из них включает в себя плавающую опору, соединительную сеть, антиводометные элементы и якорь.

