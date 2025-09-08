В России прошли испытания модульной системы для борьбы с безэкипажными катерами

Фото: министерство обороны РФ

Российские специалисты разработали модульную систему специальных заграждений "Аурелия" для защиты от украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика "Русич".

Специалисты отмечают, что "Аурелия" состоит из модулей, длиной десять метров и шириной три метра. Каждый из них включает в себя плавающую опору, соединительную сеть, антиводометные элементы и якорь.

Когда катер проходит через систему, она засасывает в себя его активные элементы и приводит в негодность двигатель.

Испытания "Аурелии" проходили на Финском заливе с участием представителей Военно-морского флота РФ.

Ранее успешно прошла испытания российская боевая машина зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО". Было принято решение о начале ее серийного производства. Предполагается, что это позволит улучшить мобильность и защищенность расчетов.