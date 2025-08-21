Путин поручил подготовить курс по уничтожению БПЛА из гладкоствольного оружия

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Владимир Путин поручил Минобороны подготовить курс для военных и участников добровольческих формирований по ликвидации БПЛА из гладкоствольного оружия. Поручения российского лидера по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" опубликованы на сайте Кремля.

Уточняется, что программа должна создаваться с учетом материально-технического обеспечения и имеющихся у гражданских инструкторов и спортсменов навыков стендовой стрельбы.

Срок представления доклада – 1 октября. Ответственным указан министр обороны России Андрей Белоусов.

Более того, глава государства поручил Минобороны и Минпромторгу рассмотреть возможность комплектования автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от беспилотников, в том числе противодронными решетками и противоосколочными одеялами.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 октября. Ответственные – глава Минпромторга Антон Алиханов и Белоусов.

Также президент распорядился рассмотреть вопросы о разработке и реализации механизма закупки и доставки в волонтерские организации материалов, необходимых для создания маскировочных сетей. Цель – сокращение сроков поставки данных изделий в зону спецоперации на Украине.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 1 октября.

Ранее сообщалось, что Росгвардия намерена усилить охрану на объектах российской инфраструктуры и снабдить сотрудников современными образцами боевого стрелкового оружия для защиты от дронов. Уточнялось, что реализация инициативы не потребует увеличения численности или образования новых структурных подразделений, а также средств из федерального бюджета.