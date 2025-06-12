Путин: свыше 80 воздушных целей уничтожила ПВО с начала СВО

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили с начала специальной военной операции (СВО) свыше 80 воздушных целей, заявил Владимир Путин в ходе совещания по теме государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

По словам президента России, ПВО в том числе ликвидировали 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет производства Запада. При этом операторы дронов сбивают до половины от общего числа всех поврежденной и уничтоженной техники противника.

Как отметил российский лидер, новая госпрограмма должна будет обеспечить создание универсальной системы противовоздушной обороны, которая сможет работать вне зависимости от внешних условий и эффективно поражать воздушные цели любого вида.

Кроме того, обратил внимание Путин, программа будет направлена на формирование и внедрение в системы вооружения цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также на развитие оружия, которое основывается на физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов.

Вместе с тем президент указал, что беспилотные летательные аппараты используются в разведывательных целях, а также для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности.

"Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие", – добавил он.

Ранее Путин назвал российские БПЛА самыми передовыми в мире. По его словам, системы, разработанные в России, превосходят все иностранные варианты и копируются другими странами. При этом за последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области беспилотников.