17 мая, 15:36Экономика
Первый вице-премьер РФ Мантуров отметил рост производства компонентов для боеприпасов в РФ
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Россия демонстрирует значительный рост производства основных компонентов для боеприпасов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает сайт правительства.
Такое заявление он сделал в ходе визита на одно из ключевых предприятий России по производству спецхимии.
Мантуров подчеркнул, что для дальнейшего наращивания мощностей планируется создание новых и модернизация действующих производств.
Ранее сообщалось, что столица продолжает лидировать в сфере промышленного развития. В городе усиливается роль высокотехнологичного производства, в том числе космической промышленности.
Одной из главных задач мэрии Москвы остается развитие промышленного сектора и возвращение столице статуса одного из ведущих индустриальных центров страны. С 2011 года в городе было построено 290 производственных объектов, совокупная площадь которых достигает примерно три миллиона квадратных метров.