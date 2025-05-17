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17 мая, 15:36

Экономика

Первый вице-премьер РФ Мантуров отметил рост производства компонентов для боеприпасов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Россия демонстрирует значительный рост производства основных компонентов для боеприпасов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает сайт правительства.

Такое заявление он сделал в ходе визита на одно из ключевых предприятий России по производству спецхимии.

Мантуров подчеркнул, что для дальнейшего наращивания мощностей планируется создание новых и модернизация действующих производств.

Ранее сообщалось, что столица продолжает лидировать в сфере промышленного развития. В городе усиливается роль высокотехнологичного производства, в том числе космической промышленности.

Одной из главных задач мэрии Москвы остается развитие промышленного сектора и возвращение столице статуса одного из ведущих индустриальных центров страны. С 2011 года в городе было построено 290 производственных объектов, совокупная площадь которых достигает примерно три миллиона квадратных метров.

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