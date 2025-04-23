Путин обратил внимание на нехватку FPV-дронов в войсках

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FPV-дронов пока не хватает в российских войсках, но работа идет ежедневно, планы по наращиванию производства будут выполнены, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности", – сказал президент.

Путин отметил, что БПЛА такого типа очень ждут на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

"Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха", – отметил президент.

При этом он призвал ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, уделив внимание безэкипажным катерам и другим морским системам.

Также перед Россией стоит актуальная задача по развитию лазерных комплексов. Они должны быть способны поражать разные цели – от БПЛА до другой военной техники вроде самолетов и ракет. В этой сфере у России уже есть некоторые практические наработки, сказал Путин.

Ранее президент заявил, что поставка вооружений войскам в зону СВО является абсолютным приоритетом. Российский лидер отмечал, что только за 2024 год военные получили свыше 1,5 миллиона БПЛА разных типов. Кроме того, Россия должна пользоваться преимуществами искусственного интеллекта (ИИ) на поле боя, призывал Путин.

