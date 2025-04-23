Путин призвал пользоваться преимуществами ИИ на поле боя

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Россия должна пользоваться преимуществами искусственного интеллекта (ИИ) на поле боя. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По словам президента, нужно активизировать выпуск защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области ИИ для их дальнейшего применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.

"Мы все говорим про искусственный интеллект – это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными", – сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что у России есть и другие разработки.

Ранее Путин назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития и одним из главных приоритетов в экономике. По словам главы государства, запретить ИИ невозможно. Он призвал развивать собственный, суверенный искусственный интеллект, а также добавил, что во многих странах его использование регулируется.