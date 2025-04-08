Глава СПЧ Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава СПЧ Валерий Фадеев предупредил об опасности внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в образование и социальную жизнь. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного угрозе нейросетей для образовательной и социальной сферы, передает РИА Новости.

Фадеев привел данные исследования Ассоциации организаторов студенческих олимпиад. Согласно результатам опроса, в России 85% студентов пользуются искусственным интеллектом, в частности, 43% учащихся используют ИИ для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ.

"Я считаю, что мы стоим на пороге информационного, идеологического бедствия. Российское общество пока, как я считаю, недооценивает эту опасность (внедрения ИИ в образование и социальную жизнь. – Прим. ред.)", – подчеркнул глава СПЧ.

Он также рассказал, что совместно с коллегами из Совета по развитию гражданского общества и правам человека общался с ИИ на различные политические темы, связанные в том числе с историей Югославии, Крыма и Донбасса. Фадеев отметил, что ответы, которые выдают нейросети на данные темы, являются "абсолютно западным нарративом".

"Тексты, которые выдают чаты, содержат мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания. Это идеологизированные западные тексты", – заключил глава СПЧ.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта, чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". По его словам, способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу нацбезопасности.