Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве

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Эффект от применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере безопасности в Москве потрясающий, заявил Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

В российских городах продолжают внедрять возможности умных городов, что делает российскую столицу одним из мировых лидеров в сфере внедрения ИИ, уверен он.

"(В национальном рейтинге. – Прим. ред.) Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, и Екатеринбург, Казань, Пермь", – сказал Путин.

Сейчас элементы искусственного интеллекта применяются почти во всех областях жизни москвичей, включая ЖКХ, транспорт, медицину и образование, заключил президент.

Между тем Сергей Собянин заявлял, что Москва является одним из главных полигонов для развития и испытаний различных технологий и разработок, которые затем используются во множестве сфер экономики и социальной сферы.

Так, в кластере "Ломоносов" идут испытания мобильного приложения на основе ИИ от компании "Парковки Москвы", при помощи которого владельцы могут сдавать в аренду свои пустующие парковочные места.

