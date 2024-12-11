11 декабря, 19:23Технологии
Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Эффект от применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере безопасности в Москве потрясающий, заявил Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
В российских городах продолжают внедрять возможности умных городов, что делает российскую столицу одним из мировых лидеров в сфере внедрения ИИ, уверен он.
"(В национальном рейтинге. – Прим. ред.) Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, и Екатеринбург, Казань, Пермь", – сказал Путин.
Сейчас элементы искусственного интеллекта применяются почти во всех областях жизни москвичей, включая ЖКХ, транспорт, медицину и образование, заключил президент.
Между тем Сергей Собянин заявлял, что Москва является одним из главных полигонов для развития и испытаний различных технологий и разработок, которые затем используются во множестве сфер экономики и социальной сферы.
Так, в кластере "Ломоносов" идут испытания мобильного приложения на основе ИИ от компании "Парковки Москвы", при помощи которого владельцы могут сдавать в аренду свои пустующие парковочные места.