Словом 2024 года в науке стал "искусственный интеллект"

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"Искусственный интеллект" стал словом 2024 года в российской науке, сообщает пресс-служба Государственного института русского языка имени Пушкина.

Эксперты считают, что искусственный интеллект может претендовать на такое звание из-за его междисциплинарности и острой актуальности.

Опрос проходил с 25 по 28 ноября среди представителей научного сообщества. Его участники предлагали свои варианты слов, которые стали наиболее актуальными и значимыми в текущем году.

Ранее Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития и одним из приоритетов России в экономике. По словам главы государства, запретить ИИ невозможно. Он призвал развивать собственный, суверенный искусственный интеллект. Путин заявил, что во многих странах его использование регулируется.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допускал внедрение искусственного интеллекта в сферу государственного управления и указал, что он способен увеличить ее эффективность. По его мнению, ИИ может сэкономить время для многих бюрократических процедур и помочь увидеть более полную картину ситуации в России.

