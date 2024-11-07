Путин назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития

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Искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития и одним из приоритетов России в экономике. Об этом заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"С учетом, что у нас большой дефицит (кадров. – Прим. ред.), безработица минимальная, 2,4%, – это, считай, дефицит рабочих рук. Мы в будущем видим решение и этих проблем, проблем в сфере экономики, на пути развития современных технологий, из которых использование ИИ – одно из главнейших, важнейших направлений", – отметил он.

По словам главы государства, запретить ИИ невозможно. Он призвал развивать собственный, суверенный искусственный интеллект. Путин заявил, что во многих странах его использование регулируется.

"Что касается суверенитета, важнейшая составляющая здесь – платформа. Конечно, они чаще всего формируются за рубежом, а они (зарубежные платформы. – Прим. ред.) формируют мировоззрение, совершенно верно", – подчеркнул российский лидер.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допускал внедрение искусственного интеллекта в сферу государственного управления и указал, что он способен увеличить ее эффективность. По его мнению, ИИ может сэкономить время для многих бюрократических процедур и помочь увидеть более полную картину ситуации в России.

