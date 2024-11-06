Песков допустил внедрение искусственного интеллекта в госуправление

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Искусственный интеллект (ИИ) возможно внедрить в сферу государственного управления. Он способен увеличить ее эффективность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона "Знание. Первые".

По его мнению, ИИ может повысить эффективность оказания цифровых услуг гражданам, сэкономить время для многих бюрократических процедур и помочь увидеть более полную картину ситуации в России. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что искусственный интеллект способен изменить социологические службы.

"А это тот самый радар, который показывает управленцам, где что-то хорошо, а где что-то не очень хорошо", – сказал Песков.

Между тем в России планируют до конца 2024 года запустить бета-версию консультанта на портале "Госуслуги". Ожидается, что он будет работать на отечественной технологии искусственного интеллекта. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подчеркивал, что в процессе предоставления госуслуг имеется "гигантский" потенциал использования ИИ.

Ранее Минфин впервые использовал искусственный интеллект в бюджетном процессе. Использование нейросети министерство запустило в качестве пилотного процесса. Сейчас технология используется, чтобы помогать сотрудникам ведомства сопоставлять коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны и привязанных к ним результатов.

