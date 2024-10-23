Качество и скорость бюджетного процесса улучшились в Москве благодаря цифровизации

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Москва развивает информационные технологии в сфере общественных финансов уже более 12 лет. Благодаря этому удалось повысить качество и скорость бюджетного процесса, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на министра правительства столицы, руководителя департамента финансов Елену Зяббарову.

Как заявила Зяббарова на панельной дискуссии "Цифровое будущее бюджета: технологии и эффективность" на Московском финансовом форуме, в настоящее время каждая городская отрасль имеет собственную технологическую платформу.

"Сфера государственных финансов не является исключением. За счет создания современных сервисов, их интеграции с городскими и федеральными информационными системами мы заметно повысили качество и скорость бюджетного процесса в Москве, да и в целом произошла колоссальная смена парадигм", – сказала Зяббарова.

По словам главы ведомства, цифровизация помогла избавиться от бумажного документооборота, создать цифровые рабочие места, увеличить скорость платежей и усилить контроль за использованием бюджетных средств. Системы обработки больших данных также позволили проводить детальный отраслевой анализ поступлений в бюджет.

Использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) значительно расширяет возможности финансистов. Так, в департаменте уже работает сервис, который использует компьютерное зрение при санкционировании операций участников казначейского сопровождения. Кроме того, в ведомстве внедряют алгоритмы роботизации формирования и санкционирования платежных документов для оплаты госконтрактов.

Унифицировать процедуры бюджетного учета позволила новая модель централизованного бухгалтерского бюджетного учета. Цифровая бухгалтерия позволяет получать большие массивы данных, сравнивать между собой показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Также совместно с Федеральным казначейством РФ департамент работает над внедрением клиентоориентированных сервисов.

"В будущем управление бюджетом будет основано на постоянной диагностике изменяющихся условий. С одной стороны, оно станет быстрым и гибким, комфортным для всех участников процесса, а с другой – максимально исключающим возможные ошибки и дающим высокий уровень безопасности", – заключила Зяббарова.

В сворю очередь, заммэра Наталья Сергунина заявила, что Москва является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. При этом правительство города постоянно делится своим опытом и изучает практики других мегаполисов.

Ранее Минфин впервые использовал ИИ в бюджетном процессе. Использование нейросети министерство запустило в качестве пилотного процесса. На данный момент технология используется, чтобы помогать сотрудникам ведомства сопоставлять коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны и привязанных к ним результатов.