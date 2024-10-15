Москва получила сертификат ООН для "умных" городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН "Объединение усилий в целях построения "умных" устойчивых городов" (United for Smart Sustainable Cities – U4SSC). Церемония вручения прошла в Нью-Дели в Индии, рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития. Они охватывают несколько ключевых направлений – от экономики и окружающей среды до общества и культуры", – сказала Сергунина.

Как отмечается в сообщении, одним из важных параметров является почти полное покрытие территории города высокоскоростным интернетом (98,9%). Ежедневно им пользуются 97% москвичей.

В пресс-службе департамента подчеркнули, что Москва использует потенциал всех актуальных технологий "умных" городов. Ежегодно в столице реализуется свыше 300 IT-проектов, за 2023 год 25 проектов было удостоено престижных российских и международных наград в сфере цифровизации.

В 2021 году Москва получила сертификаты соответствия сразу двум международным стандартам: ISO 37120 "Устойчивое развитие сообществ – показатели городских услуг и качества жизни" и ISO 37122 "Устойчивые города и сообщества – показатели для "умных" городов".

С помощью онлайн-инструментов москвичи активно участвуют в развитии столицы. Так, благодаря платформе "Город идей" собрано более 200 тысяч инициатив в сфере здравоохранения, транспорта, предпринимательства и других. Кроме того, свыше 7 миллионов человек объединяет проект "Активный гражданин".

Между тем павильону "Умный город" на ВДНХ исполнилось восемь лет. Выставка рассказывает о ключевых цифровых проектах города.

Экспозиция поделена на шесть тематических разделов. Здесь можно узнать об услугах и сервисах портала mos.ru, Цифровом двойнике города, платформе здравоохранения ЕМИАС, интеллектуальной транспортной системе и других важных IT-проектах.