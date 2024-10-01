Мишустин: все популярные госуслуги в РФ будут оказывать онлайн к концу 2030 года

01 октября, 11:29Технологии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Граждане РФ смогут получать онлайн все популярные госуслуги к концу 2030 года, рассказал глава правительства страны Михаил Мишустин.
Он напомнил, что Владимир Путин распорядился подготовить к этому времени цифровые площадки для всех важнейших отраслей соцсферы и экономики.
"Так, популярные госуслуги будут оказываться онлайн – то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или без заявления, в проактивном – в незаметном для гражданина режиме", – приводит ТАСС слова премьер-министра.
Таким образом, РФ сможет быстро повысить эффективность предприятий и качество сервисов, объяснил Мишустин.
В России могут также создать сервис, позволяющий получать услуги ЗАГС по биометрии. Данное поручение Минюсту дал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Такая разработка позволит заключать брак без предъявления документов. Планируется разработать дорожную карту со всеми этапами и сроками запуска проекта.
Новые функции добавили в приложении "Госуслуги Москвы"