Мишустин: все популярные госуслуги в РФ будут оказывать онлайн к концу 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Граждане РФ смогут получать онлайн все популярные госуслуги к концу 2030 года, рассказал глава правительства страны Михаил Мишустин.

Он напомнил, что Владимир Путин распорядился подготовить к этому времени цифровые площадки для всех важнейших отраслей соцсферы и экономики.

"Так, популярные госуслуги будут оказываться онлайн – то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или без заявления, в проактивном – в незаметном для гражданина режиме", – приводит ТАСС слова премьер-министра.

Таким образом, РФ сможет быстро повысить эффективность предприятий и качество сервисов, объяснил Мишустин.

В России могут также создать сервис, позволяющий получать услуги ЗАГС по биометрии. Данное поручение Минюсту дал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Такая разработка позволит заключать брак без предъявления документов. Планируется разработать дорожную карту со всеми этапами и сроками запуска проекта.

