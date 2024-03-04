Сервис по онлайн-подаче документов в суд начал работать на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале "Госуслуги" появилась услуга "Электронная подача документов в суд", с помощью которой иски, жалобы, ходатайства и иные обращения можно направить онлайн. Об этом сказано на сайте Минцифры РФ.

В ведомстве заявили, что эта услуга доступна человеку старше 18 лет из любой страны. Он может воспользоваться сервисом как по своему делу, так и в интересах доверителя. Основное условие для каждого, как уточнили в министерстве, – подтвержденная учетная запись на портале. При этом обратиться гражданин может во все суды общей юрисдикции по гражданским или административным делам, а также в Верховный суд РФ.

По данным министерства, сервис позволит выбрать нужный орган госвласти, рассчитать и оплатить госпошлину. Кроме того, подписать обращение человек сможет с помощью электронной подписи или поставить ее от руки.

"Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения – от нескольких дней до нескольких месяцев", – уточнили в Минцифры РФ.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что некоторые госуслуги могут стать доступными при помощи умных колонок. Произойти это, по его словам, может в течение трех ближайших лет. При этом, он указал, что обычные способы для получения услуг никуда не пропадут, однако появится новая возможность для тех, кому было бы удобнее сделать это через умные колонки.



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