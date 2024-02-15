Госуслуги могут стать доступны через умные колонки в течение 3 лет

Фото: 123RF/quicklyfy

Некоторые госуслуги могут стать доступными для россиян через умные колонки в течение трех лет. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По словам министра, привычный способ получения услуг через МФЦ останется. Для тех, кому удобнее делать это через умные колонки, возможность тоже будет, отметил он.

"У нас уже Алиса может позвать робота Макса, провести какие-то консультации, но мы считаем, что в течение трех лет сможем покорить эту высоту с колонками", – указал Шадаев.

Глава ведомства считает, что голосовые колонки у граждан пользуются спросом. Человек должен иметь возможность заказать услугу в любой удобной ему форме, сказал он.

Кроме того, он обратил внимание, что есть услуги, с которыми россияне нечасто сталкиваются, однако под каждой услугой есть большая нормативно-правовая база, для получения доступа к которой человеку не захочется разбираться во всех нюансах. По его мнению, услуги являются концепцией незаметного, невидимого государства, которое должно бесшовно предоставлять свои сервисы на разных устройствах. Если гражданин пользуется мобильным приложением, то там же он сможет оформить необходимую выписку, справку, льготу и другое, сказал Шадаев.

Главная задача министерства сейчас, уточнил он, – обеспечить россиян дешевой связью и интернетом, в перспективе дать такой сервис другим странам. Также он напомнил, что к 2025 году в России начнется серийное производство базовых станций 5G, а к 2026-му их будут активно устанавливать в крупных городах.

Ранее сообщалось, что москвичи за 2023 год установили мобильное приложение "Госуслуги Москвы" миллион раз, а число загрузок за все время составило почти 10 миллионов.

Отмечается, что более 50% граждан обращаются к сервису каждый день. С помощью приложения люди могут оплатить счета, пополнить карту "Тройка", записаться к врачу и другое.

Более 6 млн пользователей установили приложение "Моя Москва"