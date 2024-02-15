Почти 10 млн раз горожане загрузили мобильное приложение "Госуслуги Москвы"

Жители столицы все чаще используют мобильное приложение "Госуслуги Москвы". За прошлый год его установили миллион раз, а количество загрузок за все время составило почти 10 миллионов.

Более половины пользователей обращаются к сервису ежедневно. С помощью приложения "Госуслуги Москвы" можно решать различные повседневные задачи со смартфона. Так, пользователи могут оплатить счета, пополнить карту "Тройка" или записаться к врачу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.