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15 февраля, 08:30

Технологии

Почти 10 млн раз горожане загрузили мобильное приложение "Госуслуги Москвы"

Почти 10 млн раз горожане загрузили мобильное приложение "Госуслуги Москвы"

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Жители столицы все чаще используют мобильное приложение "Госуслуги Москвы". За прошлый год его установили миллион раз, а количество загрузок за все время составило почти 10 миллионов.

Более половины пользователей обращаются к сервису ежедневно. С помощью приложения "Госуслуги Москвы" можно решать различные повседневные задачи со смартфона. Так, пользователи могут оплатить счета, пополнить карту "Тройка" или записаться к врачу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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