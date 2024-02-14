Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 14:45

Новости

Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Путин поручил предоставить предложение по тарифам за проезд по трассе М-12

Мария Захарова рассказала, какое давление испытывают сотрудники российских посольств

Песков заявил, что в Кремле не знали, какие вопросы Такер Карлсон задаст президенту

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало 50 млн просмотров

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля

Владимир Путин и Сергей Собянин обсудят вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в московском здравоохранении. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, большую часть рабочего дня президент РФ посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьмэр МосквытехнологиивидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика