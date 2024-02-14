Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Владимир Путин и Сергей Собянин обсудят вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в московском здравоохранении. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, большую часть рабочего дня президент РФ посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.