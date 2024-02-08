Запад рассматривает выборы в РФ как возможность раскачать ситуацию в стране – Захарова

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Запад воспринимает предстоящие выборы президента РФ как возможность раскачать ситуацию внутри страны, высказалась официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Нашими "оппонентами", а это и не оппоненты уже, а недруги и прямые враги, выборы рассматриваются как возможность раскачать ситуацию в стране. Не для любви к искусству, а для того, чтобы прагматично формировать на нашем пространстве собственные установки и их реализовывать", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета сообщила, что западные страны в преддверии президентских выборов в России увеличивают количество участников для совершения разного рода дискредитации.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня