МИД заявил о препятствиях в подготовке к выборам президента РФ за рубежом

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Подготовка к предстоящей президентской гонке в РФ в других странах уже столкнулась со значительными препятствиями. Об этом сообщил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в сфере обеспечения права на свободу вероисповедания, диппредставитель по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, его комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов", – заявил он.

Аскальдович добавил, что особенно трудная ситуация в этом вопросе обстоит в государствах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других стран.

По словам дипломата, российская сторона получила только единичные положительные ответы на ноты загранучреждений РФ в государствах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов. На этом фоне, продолжил он, за рубежом сокращаются возможности МИД РФ обеспечить всем россиянам право свободно и безопасно избрать президента.

Обстановка в области обеспечения безопасности диппредставительств и консульств России серьезно ухудшилась, заявил Аскальдович, отметив, что такая ситуация вызывает беспокойство. По его словам, Москва регулярно выявляет проведение манифестаций и других провокационных акций сторонников Украины рядом с РЗУ.

Кроме того, поделился спецпредставитель главы МИД, Россия будет продолжать принимать меры для обеспечения нормального свободного волеизъявления граждан РФ за рубежом.

Выборы в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые отдать свой голос можно будет посредством системы ДЭГ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва начнет отвечать на вмешательство в ее внутренние дела прямо пропорционально агрессии. Если потребуется, ответ будет ассиметричным, отметил он.

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