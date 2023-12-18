В новых регионах на выборах президента РФ могут разрешить голосовать по паспортам Украины

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Избиркомы в новых регионах России могут разрешить голосовать на выборах президента РФ в марте по украинским паспортам так же, как это было во время Единого дня голосования в сентябре 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия".

"Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года", – рассказала газете глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Она подчеркнула, что на данный момент постановление об утверждении перечня документов прорабатывается. По словам Захаровой, некоторые жители области не успели получить паспорт России, или же документы могли быть утеряны или уничтожены из-за обстрелов ВСУ.

Зампред избиркома Луганской Народной Республики Марианна Скорнякова сообщила, что пока что перечень документов, по которым можно будет голосовать на выборах президента, на стадии проекта, однако планируется применять тот же перечень, что был во время Единого дня голосования.

Член ЦИК РФ Константин Мазуревский, курировавший проведение голосования в Запорожской области во время Единого дня голосования, подчеркнул, что считает правильным разрешить голосовать тем, кто не успел поменять украинский паспорт.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году