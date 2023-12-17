В Совфеде мониторят попытки вмешательства в выборы президента РФ – сенатор

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В Совете Федерации была образована мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрея Климова.

Как сообщил Климов, с момента начала избирательной кампании начала работу специализированная группа, которая будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг на предмет отслеживания попыток вмешательства в голосование.

Ранее "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.