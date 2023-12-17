17 декабря, 17:21Политика
Программа развития страны будет сформулирована вместе с гражданами – Путин
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Москве.
Как отметил президент, в предвыборную программу необходимо включить такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и другие направления развития, которые волнуют граждан.
Глава государства подчеркнул, что эти и другие задачи будут определяться вместе с россиянами.
"Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", – заявил Путин.
Съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве на площадке выставки-форума "Россия". Участники съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году. Они также проведут ротацию руководящих органов.
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