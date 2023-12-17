Программа развития страны будет сформулирована вместе с гражданами – Путин

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Москве.

Как отметил президент, в предвыборную программу необходимо включить такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и другие направления развития, которые волнуют граждан.

Глава государства подчеркнул, что эти и другие задачи будут определяться вместе с россиянами.

"Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", – заявил Путин.

Съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве на площадке выставки-форума "Россия". Участники съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году. Они также проведут ротацию руководящих органов.