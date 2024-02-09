Мария Захарова рассказала, как меняется мировой порядок

В канун Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, как и почему меняется мировой порядок. Кроме того, она отметила важную роль дипломатов в этом процессе.

По словам Захаровой, коллективный Запад уже много лет ломает мир, который формировался десятилетиями после Второй мировой войны, и это не устраивает Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.