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09 февраля, 13:45

Политика

Мария Захарова рассказала, как меняется мировой порядок

Мария Захарова рассказала, как меняется мировой порядок

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В канун Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, как и почему меняется мировой порядок. Кроме того, она отметила важную роль дипломатов в этом процессе.

По словам Захаровой, коллективный Запад уже много лет ломает мир, который формировался десятилетиями после Второй мировой войны, и это не устраивает Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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