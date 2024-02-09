Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов с учетом уточнений со стороны собеседника. Одной из главных тем стала специальная военная операция.

Как отметил российский президент, конфликт на Украине закончится за недели, если Вашингтон прекратит поставки вооружений Киеву. При этом Москва готова к диалогу, но Россия не должна исправлять чужие ошибки в свете отказа Киева от переговоров.

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