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09 февраля, 07:30

Политика

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля

Кремль опубликует интервью Владимира Путина Такеру Карлсону утром 9 февраля

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов с учетом уточнений со стороны собеседника. Одной из главных тем стала специальная военная операция.

Как отметил российский президент, конфликт на Украине закончится за недели, если Вашингтон прекратит поставки вооружений Киеву. При этом Москва готова к диалогу, но Россия не должна исправлять чужие ошибки в свете отказа Киева от переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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