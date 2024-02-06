Песков заявил, что власти не принимали решений о полном запрете VPN в РФ

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Российские власти не принимали решений о полном запрете сервисов VPN в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Между тем Роскомнадзор напомнил, что c 1 марта 2024 года в стране вступит в силу закон, запрещающий популяризацию VPN.

В ведомстве уточнили, что с февраля 2020 года в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. VPN-сервисы будут относиться к подобным средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.

Вероятность полной блокировки VPN-сервисов в стране с 1 марта 2024 года оценила и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, с технической точки зрения запретить все сервисы с услугами VPN не получится.

В ноябре прошлого года в Минцифры РФ заявили, что в России будут блокировать лишь конкретные сервисы VPN. Их определит экспертная комиссия.

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