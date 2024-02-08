Американский журналист Такер Карлсон улетел из Москвы

Американский телеведущий Такер Карлсон улетел из Москвы. Видео и фото с ним в VIP-зале аэропорта Шереметьево и в салоне самолета рейса Москва – Белград публикуют пользователи в соцсетях.



Анонс интервью американского журналиста с Владимиром Путиным посмотрели более 50 миллионов пользователей. Полную версию разговора с российским лидером Карлсон обещал выдать в эфир 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.