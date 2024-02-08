Около 150 тысяч человек устраняют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выпало около 60% месячной нормы снега за минувшие сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, снежный покров за последние сутки вырос до 18–23 сантиметров. В связи с этим городские службы продолжают работы по уборке снега на дорогах, с тротуаров и крыш домов в усиленном режиме. Для этого, по словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, задействованы 150 тысяч специалистов и 14 тысяч единиц техники, в числе которых дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

Он также отметил, что в 11:00 техника вновь начнет уборку дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание специалисты уделят очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям, а также объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Также на протяжении дня специалисты приступят к очистке от снега и наледи, которые скопились на кровле домов и фасадах зданий. Соответствующие места будут огорожены лентами и заграждениями.

"Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", – предупредили в пресс-службе.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что высота снежного покрова в столичном регионе составила практически рекордные 60 сантиметров по состоянию на утро 8 февраля. По его словам, похожий показатель последний раз фиксировали 25 лет назад, когда высота сугробов достигла 58 сантиметров.

"Самая большая высота снега для Москвы отмечалась 18 февраля 1966 года, тогда сугробы выросли до 65 сантиметров", – уточнил синоптик.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что температура в столице вернется к норме в начале следующей недели. Тогда, по его словам, столбики термометров вернутся к показателям 5–8 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе за последние сутки выпало порядка 8,9 миллиметра осадков, что составляет примерно 20% от ее месячной нормы. Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова добавила, что с начала зимы в Москве выпало 172 сантиметра снега.



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