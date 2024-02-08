Москвичам рассказали о погоде 8 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 8 февраля, в столице и области ожидается переменная облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 10 до 12 градусов мороза, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов мороза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что температура воздуха ночью опустится до минус 21 градуса в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля.

Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин также сообщил, что на этой неделе ожидаются перепады атмосферного давления. По его словам, это происходит из-за того, что на смену одному циклону приходит другой.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 8 февраля