Москвичам пообещали "сыктывкарский январь" 8 и 9 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей 8 и 9 февраля ожидает "сыктывкарский январь", а сама погода в городе будет неоднородной и "нескучной", заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

"Вот сегодня (5 февраля. – Прим. ред.) мы находимся в мартовской погоде, температура будет выше нормы примерно на 4 градуса. Связано это с тем, что над Москвой находятся циклоны. Кстати, давление очень низкое, 725 миллиметров", – сказал он.

Однако 6 февраля, во вторник, циклон начнет уходить на юго-восток, поэтому на центр европейской части России начнут поступать свежие воздушные массы. Поэтому ночью и днем температура упадет до минус 2 – минус 7 градусов, соответствуя февральским значениям. В среду, 7-го числа, погода будет похожа на столичный январь: ночью около минус 10 градусов, а днем – от 5 до 7 градусов мороза, уточнил синоптик.

Уже в четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, жителей и гостей столицы также ожидает январь, но уже "сыктывкарский", что означает резкое понижение ночных температур до минус 15 – минус 20 градусов. Днем в четверг будет от минус 9 до минус 11 градусов мороза, а в пятницу – от минус 9 до минус 14, подчеркнул Вильфанд.

"Настоящая морозная погода, и температура будет ниже нормы уже на 6–7 градусов", – заключил он.

Синоптик Александр Ильин также пообещал возвращение настоящих морозов после небольшого потепления в Московской области.

"Снег пройдет, но небольшой, до одного сантиметра максимум. И сегодня (5 февраля. – Прим. ред.), и во вторник будет снег идти, и в среду. Немножко в среду, в четверг ночью – чуть посильнее, больше 10 миллиметров может выпасть", – сообщает телеканал "360".

Также он предположил, что в конце рабочей недели в столичном регионе могут пройти ледяные дожди. Однако уже в воскресенье, 11 февраля, температура начнет возвращаться к положительным значениям.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус также подтвердил информацию о прогнозируемых в столичном регионе морозах до минус 20 градусов. Однако оттепель, уверен он, также может начаться 11 февраля.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 сказала, что температура воздуха ночью в субботу, 10 февраля, может упасть до минус 21 градуса.

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