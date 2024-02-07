Синоптик предупредил москвичей о перепадах давления

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Жителей и гостей столицы предупредили о грядущих перепадах в давлении. Об этом сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

По его словам, перепады в давлении будут происходить из-за того, что один циклон уходит, а на смену ему приходит другой.

"Сегодня давление упадет до 723–726 миллиметров ртутного столба в Московском регионе. Завтра вырастет до 735, продолжится рост и в субботу – до 747–749 миллиметров ртутного столба", – предупредил синоптик.

Кроме того, специалист заявил, что через пару часов в столичном регионе нагрянет снегопад из-за наступления европейского циклона в городе. Помимо снегопада, в Москве ожидается метель с порывами ветра до 17 метров в секунду, а также гололедица на дорогах.

"Предстоящей ночью тоже пройдет снег. Всего в Москве выпадет порядка 5 сантиметров свежего снега. В отдельных районах – от 5 до 8 сантиметров снега. В основном это в юго-западной части", – заключил эксперт.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что температура воздуха ночью опустится до минус 21 градуса в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля.

Так, в субботу ночью в столичном регионе прогнозируется температура минус 19–21 градус, а днем воздух прогреется до минус 15 градусов. При этом в ночь на воскресенье столбики термометров вновь упадут до 20 градусов мороза, но днем температура снова поднимется до минус 8–10 градусов, несмотря на ожидаемый 11 февраля снег.



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