Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

По данным синоптиков, снег будет идти до конца дня и его интенсивность в ближайшее время не снизится. В связи с этим коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в уборке города от снега задействовано необходимое количество техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же такой возможности нет, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Также возможны сильные порывы ветра, местами метель. В связи с этим не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что за счет интенсивного снегопада высота сугробов в Москве может вырасти до 60 сантиметров. Он отметил, что накануне на ВДНХ за день и ночь выпало почти 5 миллиметров осадков, а высота снега выросла на 11 сантиметров, став рекордной для этого года. Она сейчас составляет 53 сантиметра.

"Это связано с тем, что снег пушистый, и с тем, что порывы ветра переносят его с одного места на другое. Конечно, за счет сегодняшнего интенсивного снегопада высота снежного покрова в Москве может приблизиться к 60 сантиметрам, тем более что по области местами она уже достигает 56–57 сантиметров", – сказал Вильфанд.

По словам синоптика, интенсивный снегопад продолжится до полуночи. За это время выпадет от 7 до 10 миллиметров осадков. Вильфанд заметил, что это очень неблагоприятно для автомобилистов, потому что будет значительное ухудшение видимости.

Он также добавил, что хотя снегопад не продолжительный, его последствия на дорогах будут еще и завтра.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о сильном снеге и ветре до 15 метров в секунду, а также о метели и снежных заносах на дорогах 7 и 8 февраля. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова может побить рекорд 25-летней давности в четверг, 8 февраля.



Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада