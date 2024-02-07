Около 14 тыс единиц техники привлекли на уборку снега в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работы по ликвидации последствий снегопада в столице организованы в круглосуточном режиме. В них задействованы 14 тысяч единиц техники, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Кроме того, дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, постоянно проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров.

К нештатным ситуациям также готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Когда снегопад закончится, будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Автомобилистов попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Гидрометцентр России, в свою очередь, продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 9:00 8 февраля. По данным синоптиков, в ночь на четверг порывы ветра составят 15–17 метров в секунду. Местами ожидается метель.

Кроме того, до 21:00 7 февраля в столичном регионе действует желтый уровень опасности из-за снега и обледенения.

Ранее сообщалось, что около 15 тысяч человек дополнительно задействуют в борьбе с последствиями снегопада в центре Москвы. Кроме того, комплекс городского хозяйства увеличил количество спецтехники, предназначенной для уборки снега.

В свою очередь, порядка двух тысяч человек привлекут к уборке снега на Московской железной дороге. Как отмечает перевозчик, в ночь на 8 февраля на линию выведут 90 единиц спецтехники. Пассажиров призвали помнить о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

По прогнозу главы прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, снегопад закончится в столице к 04:00–07:00 четверга, 8 февраля. Он уточнил, что до полуночи осадки будут интенсивными, сохранится плохая видимость. Затем снегопад начнет стихать, так как центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду, объяснил синоптик.

Синоптики сообщили, что четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 февраля