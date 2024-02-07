Снегопад в Москве закончится к утру 8 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад закончится в столице к 04:00–07:00 четверга, 8 февраля. Об этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, до полуночи будет идти интенсивный снег с метелями, сохранится плохая видимость. Затем снегопад начнет стихать, так как центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду, добавил синоптик.

Шувалов подчеркнул, что всего наметет около 10–12 миллиметров осадков, что эквивалентно приросту снежного покрова до 10 сантиметров. Утром 8 февраля высота сугробов на столичных метеостанциях вплотную подберется, а в Тушине и преодолеет отметку 60 сантиметров, считает он.

Кроме того, когда снегопад закончится, начнется похолодание, поэтому в выходные, 10 и 11 февраля, в Москве будут 20 градусные морозы, спрогнозировал метеоролог.

Утром 7 февраля сугробы в Москве преодолели отметку 50 сантиметров. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, за прошедшие сутки высота снежного покрова в столице выросла на 11 сантиметров.

Столичных водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте во время снегопада. В Дептрансе Москвы уточнили, что добраться до нужного места на автобусе или такси будет быстрее.

Сугробы в столице преодолели отметку 50 сантиметров