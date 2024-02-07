Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте во время снегопада. Дептранс Москвы обратился с просьбой к автомобилистам в своем телеграм-канале.

"По прогнозу синоптиков, снег будет идти до завтрашнего дня. В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время – после 20:00. В течение дня по возможности просим отказаться от поездок на личном автомобиле", – говорится в публикации.

Ведомство подчеркнуло, что добраться до нужного места на автобусе или такси будет быстрее.

В Дептрансе также уточнили, что в настоящее время загруженность наблюдается на МКАД в районе улицы Верхние Поля, внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста и ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

В ЦОДД предупреждают о возможных затруднениях вечером в центре, на проспекте Мира, на Ленинградском шоссе по направлению в область, а также на Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка.

Специалисты объяснили, что на автомобильное движение влияют неблагоприятные погодные условия, мелкие аварии и низкая скорость.

В свою очередь, до аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково можно добраться поездами "Аэроэкспресс", которые, как отмечает перевозчик, курсируют в условиях непогоды в обычном режиме. Однако пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании вылетов.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о сильном снеге и ветре до 15 метров в секунду, а также о метели и снежных заносах на дорогах 7 и 8 февраля. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова может побить рекорд 25-летней давности в четверг, 8 февраля.



Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада