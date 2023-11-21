Диетолог рассказала, при каких заболеваниях стоит забыть про майонез и кетчуп

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Кетчуп и майонез нежелательно употреблять тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность, рассказала Москве 24 гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

По ее словам, демонизировать соусы не стоит – просто, употребляя их, следует знать меру и использовать только в минимальных количествах как добавку к основным блюдам.



Гузель Евстигнеева гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Совсем убрать из рациона майонез и кетчуп стоит тем, у кого есть инсулинорезистентность. Это состояние лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром.

При инсулинорезистентности важно правильно питаться и выбирать натуральные продукты, не содержащие стимуляторов вкуса (заставляют человека съедать больше). А майонез и кетчуп как раз созданы для того, чтобы улучшать вкус блюд и разжигать аппетит, отметила врач.

По этой же причине данные соусы не стоит есть тем, кто хотел бы снизить вес. Плюс майонез сам по себе жирный, а кетчуп содержит достаточно много сахара, предупредила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о том, что твердый сыр может вызвать головную боль или даже тошноту у людей с повышенной чувствительностью к тирамину. Поэтому им лучше от таких сыров отказаться и перейти на рассольные сорта.