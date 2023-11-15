Диетолог предупредила о рисках, связанных с употреблением твердого сыра

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Употребление твердого сыра может повысить давление и вызвать головную боль у некоторых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Твердый сыр, в отличие от мягкого, – это более концентрированный продукт. Соответственно, все ингредиенты, которые в нем есть, – и полезные, и вредные – более концентрированные", – объясняет эксперт.

В составе твердого сыра в большом количестве представлены не только кальций и белок, но также соль и вещество тирамин, которые оказывают негативное действие на некоторых людей.





Елена Соломатина врач-диетолог У людей с повышенной чувствительностью к тирамину твердый сыр может вызвать головную боль или даже тошноту. Поэтому им лучше от него отказаться и перейти на рассольные сорта.

"Твердые сыры не рекомендуется есть людям, которые страдают от задержки жидкости в организме или гипертонии. Потому что соль будет усугублять эти состояния. Им также лучше употреблять мягкие рассольные сыры", – заключила Соломатина.

Ранее были названы продукты, в сочетании с которыми не рекомендуется употреблять сыр с плесенью. В частности, речь идет о соленьях, маринадах, колбасах и жирных сортах мяса птицы. Отмечается, что за раз не стоит съедать более 50 граммов сыра с плесенью. Кроме того, его не следует включать в рацион на каждодневной основе.

