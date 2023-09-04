04 сентября, 17:25Общество
Диетолог рассказала, кому опасно есть сметану
Фото: 123RF/yelenayemchuk
Сметану не рекомендуется есть при заболеваниях печени, желчнокаменной болезни и индивидуальной непереносимости. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Сметана может быть тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к приему жировых продуктов в большом объеме", – предупредила специалист.
Также сметану не стоит употреблять при индивидуальной непереносимости этого продукта. "Есть скрытая непереносимость коровьего молока. В частности, лактозы и казеина. У таких людей сметана может вызвать скрытые воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа организма. Например, это может вылиться в аутоиммунную реакцию щитовидной железы", – заключила Королева.
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