Диетолог рассказала, кому опасно есть сметану

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Сметану не рекомендуется есть при заболеваниях печени, желчнокаменной болезни и индивидуальной непереносимости. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Сметана может быть тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к приему жировых продуктов в большом объеме", – предупредила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук При заболеваниях печени, желчнокаменной болезни сметану лучше ограничить, потому что этот продукт может ухудшить состояние.

Также сметану не стоит употреблять при индивидуальной непереносимости этого продукта. "Есть скрытая непереносимость коровьего молока. В частности, лактозы и казеина. У таких людей сметана может вызвать скрытые воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа организма. Например, это может вылиться в аутоиммунную реакцию щитовидной железы", – заключила Королева.

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