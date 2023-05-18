Врач рассказал, можно ли пить кефир перед сном

Фото: depositphotos/msvectorplus

Кефир не нагружает желудочно-кишечный тракт, поэтому его можно пить перед сном. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Этот кисломолочный напиток содержит белки, жиры и углеводы, вместе с тем он достаточно легко усваивается.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В кефире не содержится клетчатка. То есть он не заставляет сильно работать желудок и кишечник. Ночью желудочно-кишечному тракту тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено.

"Напрямую на сон кефир влиять, конечно, не будет. Но он будет влиять опосредованно. То есть если человек сильно голоден и из-за этого не может заснуть, в таком случае кисломолочный напиток притупит неприятное чувство. И человек сможет уснуть", – отметил эксперт.

Арзамасцев посоветовал выбирать однопроцентный кефир, в котором содержится меньше жира и калорий.

Ранее были названы продукты, которые помогут заснуть. В частности, речь идет о еде, содержащей мелатонин, триптофан и магний. Например, они присутствуют в бананах, темном шоколаде, мясе курицы, йогурте и молоке. Также в киви, клюкве, винограде, гранате и орехах вроде макадамии и миндаля. Вместе с тем перед сном рекомендуется избегать употребления кофеина, спиртного, тяжелых блюд и сильных специй.

