Диетолог назвала два самых полезных вида сыра для пожилых людей

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Творожный и рассольный сыр являются самыми полезными вариантами для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что в творожном и рассольном сыре, так же как и в других сортах, присутствует кальций и белок. При этом они содержат гораздо меньше жира и соли, которые могут навредить здоровью возрастной категории граждан.





Елена Соломатина врач-диетолог В творожных и рассольных сырах не так много соли. Они имеют невысокую жирность, 15–20%, в то время как в обычных сырах жира содержится примерно 45–50%.

Соломатина добавила, что сыр с большим содержанием соли особенно вреден для пожилых.

"Потому что соль задерживает жидкость, повышает артериальное давление, сбивает метаболические процессы. Много соли, согласно исследованиям, может приводить даже к раку желудка", – предупреждает специалист.

То же самое касается и содержащегося в сыре жира. По словам диетолога, он больше нужен в молодом возрасте, когда делятся клетки.





Елена Соломатина врач-диетолог В пожилом возрасте часто бывает, что уже нарушен метаболизм жиров, то есть липидов, и люди склонны к развитию атеросклероза, повышению холестерина, лишнему весу. Поэтому количество насыщенных жиров нужно сокращать.

Ранее был назван самый опасный напиток для возрастной категории граждан. Речь идет о сладкой газировке, поскольку на фоне ее употребления в крови может резко подняться уровень глюкозы. Кроме того, пожилым людям сложнее израсходовать полученный из напитка сахар, так как они меньше подвергаются нагрузкам. В результате все это откладывается в жир в области живота.



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