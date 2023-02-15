Диетолог назвала самый опасный напиток для людей старше 60 лет

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Сладкая газированная вода является самым опасным напитком для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Пожилым опасно пить газированные напитки, так как может резко подскочить уровень сахара в крови", – объяснила эксперт, добавив, что сладкие напитки также способствуют набору лишнего веса.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда человек выпил стакан газированного напитка, сахар оказывается в крови, его нужно быстро израсходовать. Но пожилой человек не сильно подвергается нагрузкам. И сахар переходит в жир, который откладывается в области живота. Там он начинает давить на окружающие органы, нарушает их функционирование, они не могут в такой капсуле нормально работать.

От сладкой газировки страдает и печень. В частности, она сама начинает заплывать жиром и дальше уже не может нормально функционировать, отметила эксперт.

"Плюс в газировке еще есть ортофосфорная кислота, она является антагонистом кальция, то есть выводит его из организма. Для пожилого человека потеря кальция очень опасна. У него он вымывается значительно быстрее, чем у молодых людей. Могут быть переломы на ровном месте", – предупредила врач.

Кроме того, сладкие напитки способны ускорить рост раковой опухоли, добавила Соломатина.

"Раковые клетки очень любят сахар. Человек может еще не знать, что у него развиваются эти процессы, так как они пока никак себя не проявляют. Но если идет какой-то опухолевый процесс, он будет проходить значительно быстрее", – заключила эксперт.

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