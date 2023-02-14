Врач рассказала, чем опасен недостаток воды для пожилых людей

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Недостаток воды в организме может спровоцировать слабость, вялость и головную боль, причем пожилые люди почувствуют такие симптомы острее. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Недостаток воды может сказываться на состоянии всего организма. Человек будет чувствовать себя плохо, ощущать недомогание, слабость, вялость, головную боль.

При этом люди пожилого возраста могут ощутить все вышеперечисленные симптомы гораздо быстрее, добавила врач.

"У пожилых в силу их возраста, наличия хронических заболеваний, дефицита белка, нарушения обмена веществ, снижения активности иммунной системы все эти последствия будут более выраженными, то есть они быстрее ощутят эту нехватку жидкости", – пояснила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт В идеале, когда у нас теряется много жидкости, организм перестраивается. У пожилых такого не происходит. Соответственно, не так эластичны сосуды, не происходит перераспределения крови, то есть быстро начинает страдать головной мозг.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалист рекомендует ежедневно употреблять достаточное количество воды. Обычно норма рассчитывается исходя из веса человека. "Если мы используем массу тела человека, то это 20–30 миллилитров воды на килограмм веса. Но опять-таки все индивидуально. Если это жаркое время года и человек активно потеет, то мы увеличиваем количество потребляемой жидкости", – говорит терапевт.

Если у человека имеются какие-то заболевания, лучше всего проконсультироваться с врачом, который рассчитает правильную дозировку, заключила Романенко.

Ранее пожилым россиянам рассказали, каике продукты помогут укрепить сосуды. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, основную роль в этом вопросе играют витамины. В частности, витамин C и вещества вроде кверцетина, источником которых являются цитрусовые, квашеная капуста и яблоки. Кроме того, эксперт порекомендовал обратить внимание на малину, ежевику и клубнику для улучшения кровотока.



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