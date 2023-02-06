08:03Общество
Врач рассказала, как защититься от инсульта пожилым людям
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Контроль артериального давления и своевременное обращение к специалистам поможет избежать развития инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт отметила, что чаще всего инсульты возникают во время или после гипертонического криза, характеризующегося резким подъемом артериального давления. Поэтому уровень последнего пожилым нужно обязательно контролировать. Врач добавила, что инсульт очень редко развивается внезапно.
"Если в такой ситуации не начать обследоваться, то это рано или поздно закончится инсультом", – подчеркнула Чернышова.
Также для профилактики инсульта терапевт порекомендовала чаще бывать на свежем воздухе, сохранять физическую активность и научиться справляться со стрессами.
"Умение переживать стрессы так, чтобы не случился инсульт, – это важный навык", – заключила она.
Ранее была названа главная ошибка, которую совершают люди в попытке снизить давление. Речь идет о злоупотреблении гипотензивными лекарствами. Если бесконтрольно принимать такие средства, то их действие накапливается и в какой-то момент давление может упасть слишком низко. На фоне этого кровь начинает плохо поступать к мозгу, и не исключено развитие инсульта.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!