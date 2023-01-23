Врач рассказала, как оказать первую помощь человеку с инсультом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

При подозрении на инсульт у человека в первую очередь необходимо вызвать скорую и помочь ему занять безопасное положение. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

На инсульт могут в том числе указывать резкая головная боль, асимметрия лица, нарушение речи, зрения и координации движений. В этом случае нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

Чем быстрее начать терапию, тем лучше будет жизненный прогноз у пациента, объясняет Романенко. Пока медики едут, можно оказать ему первую помощь самостоятельно. В частности, проследить, чтобы человек занял безопасное положение.





Татьяна Романенко врач-терапевт Лучше всего уложить человека на бок и немного приподнять ему голову. Кроме того, нужно обеспечить условия хорошего доступа кислорода в организм. Если человеку трудно дышать, следует расстегнуть ему воротник и открыть окно. Если пациенту холодно, то можно укрыть его одеялом.

Терапевт добавила, что до приезда медиков человека ни в коем случае нельзя пытаться поить или давать ему еду. Существует серьезный риск, что он подавится, поскольку при инсульте не исключено нарушение глотательной функции.

Если пациент потерял сознание, можно попытаться привести его в чувства. Например, дать понюхать нашатырный спирт, посоветовала Романенко.

"Если человек перестал дышать, нужно провести ему сердечно-легочную реанимацию. Но делать это можно только в том случае, если вы обладаете соответствующими навыками. Для этого нужно пройти специальное обучение", – заключила врач.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил группы риска по возникновению инсульта. В частности, речь идет о людях, страдающих от диабета, аритмии, гипертонии и нарушений свертываемости крови. Кроме того, о тех, кто переживает стресс, имеет избыточную массу тела и наследственную предрасположенность к инсульту. Сюда же эксперт отнес курильщиков и граждан, злоупотребляющих алкоголем.



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